La notizia che è rimbalzata dalla Turchia vedrebbe la Juventus interessata a Cengiz Under, talento turco della Roma. Il classe '97, secondo quanto riporta il portale ​Fanatik.com, piace a Maurizio Sarri e avrebbe nel connazionale Merih Demiral uno sponsor importante all'interno dello spogliatoio. Al momento sembra solo una voce, anche perché l'ultima stagione di Under non ha entusiasmato: la Roma, al punto che penserebbe alla cessione, ma anche la Juventus, che invece non ha esigenza di comprare un esterno mancino.