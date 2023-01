Striscia positiva interrotta per Wojciech, che aveva mantenuto la porta dellainviolata per 680 minuti in Serie A (con il primo gol delfirmato da Victor Osimhen, l'imbattibilità complessiva dei bianconeri si è fermata a 770 minuti). L'estremo difensore polacco ha subito almeno cinque gol in una singola partita dei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal febbraio 2014.