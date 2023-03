"Il missile di Mancini passa in mezzo a qualche gamba: si poteva fare di più? Forse sì. Tutta colpa sua? No, però...", così Tuttosport commenta la prestazione di Szczesny e in particolare il gol subito. Secondo il quotidiano, il portiere ha qualche responsabilità e per questo il voto è un insufficienza, ovvero 5.