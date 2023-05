Quasi non ci credono, i tifosi bianconeri. Sembra un brutto incubo, ma purtroppo è tutto vero: Paulè finito di nuovo ko, proprio nella serata che avrebbe dovuto segnare la sua rinascita con una partenza da titolare dopo mesi di tormenti e continui stop per problemi fisici. L'Allianz Stadium - tifosi dellacompresi - l'ha abbracciato come ha potuto, pur nello shock collettivo che nessuno è riuscito a nascondere. E anche sui social il coro del popoloè unanime: il Polpo non meritava proprio tanta sfortuna.In attesa dei primi responsi ufficiali (per ora si parla solo di un problema muscolare al quadricipite sinistro, da valutare con gli accertamenti necessari), nella nostra gallery le prime reazioni a caldo dei tifosi.