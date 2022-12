Controsi scaglia anche l'ex portiere Marco: "Ora dobbiamo sistemare la merda che ha lasciato lui".Poi altri dirigenti juventini: "Se guardi il totale della cifra che abbiamo dato a Chiellini tra stipendi e premi, è spaventosa! Non c'è criterio nel modo in cui abbiamo speso i soldi. Non c'è da stupirsi se in due anni abbiamo chiesto 700 milioni agli azionisti. E meno male che (Cristiano Ronaldo, ndr) non ha lasciato pizzini". Lo riporta La Stampa.