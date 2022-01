La Gazzetta dello Sport fa il punto su Dybala. L'argentino quest’estate ha creduto ad Allegri e al nuovo progetto, gratificato dal ruolo di vice capitano. Dybala è triste, per questo non ha esultato con la solita Dybala mask sabato, e pure confuso. "Non è solo una questione di soldi, ma di prospettive: a 28 anni firmerà l’ultimo contratto importante della carriera e vuole essere al centro della scena. Anche stavolta si è trovato solo, perché mamma Alicia e la fidanzata Oriana sono in Argentina".