L'effettoè servito a crescere, ma l'incremento di appeal del brandsembra non fermarsi. Buone notizie, quindi, per il club, dal punto di vista economico, dopo le difficoltà palesate dal bilancio. In particolare, ad impressionare, è il valore raggiunto dalla maglia della Juventus, grazie agli sponsor apposti sulla divisa da gioco. Dopo il nuovo accordo raggiunto per il nuovo - e primo nella storia - sponsor di maglia, con Bitgeit,. Cifra monstre, lontana miglia da quello delle altre squadre italiane.- 51 milioni di euro a stagione dalla sponsorizzazione tecnica di Adidas;- 45 milioni di euro a stagione dal main sponsor Jeep;- 8-10 milioni di euro a stagione dallo sleeve sponsor Bitget;- 6,5-10 milioni di euro a stagione dal back jersey sponsor Cygames.