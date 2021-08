La Juventus ultimamente non ha vita troppo facile contro l'Udinese. Il pareggio di ieri sera ci riporta infatti a un match disputato allo Stadium esattamente sei anni fa: era lae la squadra di Allegri andava incontro a un inizio di campionato da incubo, come ben ricorderete. E il primo atto fu addirittura un ko casalingo contro i friulani di mister Colantuono: con Padoin in cabina di regia per gli infortuni degli altri centrocampisti,