Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Marioha detto la sua anche sulla prestazione dellacontro la. Ecco il pensiero del giornalista: "La Juve non c’è mai stata. Ricordo poche partite sconclusionate come quella di Genova. Alibi? Inutile tirar fuori l’infortunio di- si sapeva, in Premier ha giocato la metà delle partite in programma - e di. I problemi sono altri. Tipo il centrocampo che non c’è. Da quando ha smesso Pirlo la Juve non ha più un regista. Ma si sa da tempo, eppure siamo ancora qua con. E una parte della tifoseria se la prende con, ma mi spieghi che colpe ha Rabiot? La verità è questa nuova magrezza della Juve sul mercato, la sua poca possibilità di intervenire per risolvere i problemi tecnici. Da tempo leggo che la Juve sta trattando, ma non sono ancora riusciti a prenderlo. E ho detto Paredes, non certo Modric. A me non sembra che non ci sia più la differenza della Juve sul mercato".