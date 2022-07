La Juventus è vicinissima all'acquisto del classe 2005 Kenan Yildiz. A confermarlo è stato anche il ds del Bayern ed ex bianconero, Hasan Salihamidzic che, ha parlato così ai microfoni del quotidiano tedesco Bild.'Il ragazzo andrà via. È un giovane di talento che avremmo voluto tenere, ma non potevamo e non volevamo soddisfare le sue richieste economiche'.