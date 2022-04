Si inizia a parlare di rinnovo anche per Daniele Rugani, in casa Juve. Il difensore, in scadenza nel 2024, guadagna attualmente 3 milioni di euro all'anno. Come raccolto dalla nostra redazione, il club bianconero sta pensando per lui a un quadriennale da 1,5 milioni a stagione, sulla linea del ridimensionamento del monte ingaggi stabilita per il prossimo futuro. L'alternativa, per tutti i giocatori prossimi alla fine del contratto, è quella di finire sul mercato, non diversamente da quanto accaduto a Paulo Dybala.