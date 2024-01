Bernardeschi torna in Italia? Non c'è solo la Juve

, nonostante nessuna abbia per il momento affondato per riportarlo in Italia dopo la sua avventura in MLS con la maglia del Toronto FC. L'esterno italiano è tornato in Canada per iniziare la preparazione per la nuova stagione, ma attende la chiamata del suo storico nuovo agente (dopo la rottura ai tempi della Juve ha ristretto i rapporti e si è affidato a lui per i prossimi trasferimenti) Beppe Bozzo, che sta lavorando insistentemente in Italia per provare a trovare una nuova destinazione. E, oltre alla Juve, ci sono due club.Se fosse per lui la scelta sarebbe già fatta, perché la Juventus è il club in cui più gradirebbe tornare. Conosce l'ambiente, l'allenatore, metodi e stile di vita, ma c'è da aspettare gli ultimissimi giorni di mercato per capirne la reale fattibilità.Per il ritorno alla Juventus, invece, devono avversarsi alcune condizioni chiave: il prestito gratis del Toronto FC, ma anche uno stipendio più basso degli attuali 5 milioni di euro netti.. Intanto, Bernardeschi ha una priorità: tornare in Italia per giocarsi l'Europeo 2024.