C'era anche Filippo, questa mattina, al J-Medical per le visite di rito di inizio stagione. Nonostante il suo ritorno alla, però, il centrocampista classe 2001 non conosce ancora il suo futuro, che potrebbe essere contrassegnato da colori diversi da quelli bianconeri della: come riportato da TMW su di lui ci sono infatti parecchi club, dallaalla, passando per, che lo hanno messo nel mirino dopo la sua ottima stagione in prestito al. Se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane.