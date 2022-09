E Adrien? Anche per lui, un po' come per Juan Cuadrado, le possibilità di restare alladopo la prossima estate (e dunque di rinnovare il contratto in scadenza a giugno) sono praticamente ridotte all'osso. Lo spiega l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il centrocampista francese è destinato a lasciare il club bianconero, anche perché può vantare diverse pretendenti, persino dalla ricca Premier League (ancora vivo il ricordo dell'assalto a gennaio del, una pista poi sfumata last minute).