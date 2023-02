Bomber di giornata e non solo. Adrienè stato autore di un'altra buona prestazione nel match di ieri tra, come riconosciuto dai giornali in edicola oggi. "Avvio sofferto, a rincorrere maglie viola. Poi si assesta e sui cross diva a saltare con prepotenza. La sua fisicità elegante ci pare imprescindibile, è un motore" scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6.5, esattamente come Il Corriere dello Sport: "Il puntuale appuntamento con il pallone spedito da Di Maria con la precisione di una consegna a domicilio gli vale un punto sano in più. Per il resto si disperde nella confusione del centrocampo della Juve e dell'inesistenza del medesimo. Subito all'inizio si fa mettere sotto giallo stendendo". Esagera, invece, Tuttosport: "Subito ammonito per fermare un contropiede di Gonzalez, gestisce la scomoda situazione facendo comunque sentire tutto il suo peso in mezzo al campo, crescendo con il passare dei minuti. In più firma il gol che decide la partita, sesto stagionale: è a -4 dai 10 chegli aveva chiesto appena tornato alla Juve".Noi de ilBianconero.com gli abbiamo attribuito un 6.5: "I giri del motore si sono un po' affievoliti. E il momento di Rabiot è un po' così, un po' da capire, non più pulito come nel suo momento migliore. Comunque, arriva un gol (e mezzo punto in più): il sesto di una stagione che resta da ricordare".