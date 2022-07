Poco dopo #Pimenta, anche Paul #Pogba fa il suo ingresso al J Hotel pic.twitter.com/g9leh7H61a — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 18, 2022

Dopo Rafaela Pimenta, arrivata per gestire gli affari e l'addio di De Ligt, ecco comparire anche Paul. Il numero 10 bianconero è tornato da poco, anche grazie all'assistenza dell'avvocato erede al trono di Raiola, sua "madre in business", come raccontato dallo stesso Polpo. Il francese così al passato al JHotel, sicuramente per i saluti.