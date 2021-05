La Juventus sta lavorando sodo sul mercato per quanto riguarda il ruolo del portiere. Sul fronte titolare, c'è la questione Donnarumma-Szczesny da risolvere. Sul fronte del secondo, con l'addio di Buffon si apre il casting per chi prendere al suo posto. Ma anche il terzo portiere potrebbe non essere più lo stesso. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Carlo Pinsoglio ha molte offerte per andare a fare il titolare in Serie B: qualora partisse, l'ipotesi più probabile è la promozione di un portiere dalla Juve Under 23.