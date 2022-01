4









Il Covid non fa sconti a nessuno: l'ultimo in ordine di tempo ad essere colpito dal virus è Pavel Nedved. Il vice presidente della Juve è risultato positivo a un tampone, come raccolto dalla nostra redazione nel pre partita del big match contro il Napoli all'Allianz Stadium.

Nedved, ad ogni modo, non ha avuto contatti recenti con il gruppo squadra, pertanto non sembra esserci il rischio di ulteriori contagi. Per lui è stato disposto l'isolamento, come da prassi.