Anche Napoli e Roma accarezzano l'idea Dybala. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club partenopeo dovrà intervenire sul mercato per sostituire Insigne, e l'attaccante argentino si sposerebbe alla perfezione con le caratteristiche di Victor Osimhen. I giallorossi, invece, vedrebbero l'attuale numero 10 della Juve compatibile con Tammy Abraham, soprattutto se dovesse partire Nicolò Zaniolo, magari proprio in direzione Torino. La corsa alla Joya, insomma, si sta infiammando sempre di più: in pole, comunque, restano Inter e Atletico Madrid.