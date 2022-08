Torna ancora una volta di moda,. L'attaccante polacco, come rivela il Corriere dello Sport, è uno di quei profili che tornano ciclicamente al centro delle riflessioni in casa Juve: se è vero che le vie del mercato sono infinite, allo stesso modo si finisce per battere le stesse strade. Il centravanti ex Napoli è tornato nei radar. Ma c'è un 'ma', o forse più di uno:Il motivo di questo riavvicinamento? Il suo ingaggio spaventa molto meno rispetto a quello di Depay, nonostante non rientri tra i canoni utili per il Decreto Crescita: la Juve non avrebbe problemi a garantirgli lo stesso stipendio da 3,7 milioni di euro. Nonostante abbia caratteristiche diverse da Depay, ora Milik è tornato d'attualità. Ovviamente, come ricorda anche il CorSport, tutto sarebbe stato più semplice per la Juve se non fosse sfumata sul più bello la cessione da 20 milioni di Adrien Rabiot al Manchester United, "anche un'operazione in dirittura d'arrivo come quella con Depay ora prevede dei costi che necessitano di nuove e ulteriori riflessioni".