Il, avversaria dellanel match di oggi all'Allianz Stadium, evoca piacevoli ricordi anche a Weston: il centrocampista statunitense, infatti, ha partecipato a un gol in entrambe le sue due sfide casalinghe contro i rossoblù in Serie A, un gol il 24 gennaio 2021 e un assist il 2 ottobre 2022. Il classe 1998 è a disposizione di Massimiliano Allegri, ma non dovrebbe partire dal primo minuto.