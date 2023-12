Nella fondamentale vittoria della Juve contro il Frosinone, qualche notizia negativa è arrivata comunque. Oltre la squalifica di Cambiaso, Alex Sandro è uscito dopo 20 minuti per un problema muscolare alla coscia. Nel secondo tempo invece, ha dovuto dare forfait Locatelli Non in perfette condizioni neanche Mckennie, che comunque è rimasto in campo per tutta la partita. Lo statunitense infatti, come ha spiegato DAZN nel post partita, è uscito dal campo zoppicando. Da capire quindi se si tratta solo di normale stanchezza e affaticamento o se c'è qualcosa di più serio.