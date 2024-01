Le dichiarazioni di Massimilianodopocon l'espressione "" continuano a generare discussioni nel mondo calcistico. Dopo la replica di Beppe Marotta , amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto anche l'ex nerazzurro Marco Materazzi.Ai microfoni di Mediaset, prima della partita tra Inter e Lazio,ha affermato: “Non penso diano fastidio, anzi caricano. Noi interisti non ci siamo mai sentiti ladri e questo è quello che conta”. Parole forti, come da consuetudine, che sono destinate a far discutere e scatenare i commenti dei tifosi sui social.