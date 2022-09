, considerando il contesto generale di una squadra (e soprattutto di un centrocampo) ancora in cerca di una sua identità, tra giocatori che hanno salutato e altri che solo adesso stanno imparando a conoscere il mondo. Fatto sta che in questo inizio di stagione Manuel- uno con il rango di capitan futuro - è apparso ancoraa cui i tifosi speravano di assistere dopo l'"ambientamento" dello scorso anno, in cui comunque si è ben comportato senza però eccellere, certamente anche a causa del ruolo da play nel quale è stato pressochè costretto ad agire, in mancanza di alternative pronte.- Perché Locatelli, di fatto, un regista non lo è. Motivo per cui la Juve ha lottato per tutta l'estate per regalare a MassimilianoLeandro, con l'idea di affiancarlo a Paul(altro tasto dolente, visto che il suo infortunio ha complicato non poco i piani) e magari a Fabio, viste le incoraggianti prestazioni messe in campo di recente, con l'azzurro classe 1998 comunque candidato a un ruolo da protagonista nel reparto, nella sua posizione originaria da mezz'ala dove ha fatto vedere buone cose tanto con ilquanto con la(con cui ha anche vinto l'Europeo). La stagione è appena cominciata, nulla è perduto. Ma ora per Manuel, con il centrocampo bianconero "rivoluzionato", il momento del salto di qualità si deve avvicinare...