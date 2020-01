La Roma sta cercando il sostituto di Nicolò Zaniolo sulla fascia destra, così la dirigenza giallorossa sta pensando anche a Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma avrebbe fatto un sondaggio per l'ex Fiorentina, per capire le possibilità di mercato che la Juve gli può riservare. Per Paratici, però, il mercato è chiuso: ci sono ancora due settimane per eventuali trattative e sul giocatore ci sarebbe anche l'ipotesi di scambio con Rakitic e il Barcellona.