Impossibile restare immuni al talento di Kenan. Anche lanon ha potuto fare a meno di omaggiare il turco classe 2005 della, che dopo il gol in campionato contro il Frosinone si è ripetuto ieri sera, in Coppa Italia contro la Salernitana, con un'altra rete ancora più bella a pochi minuti dal suo ingresso in campo, mettendo in mostra tutta la sua luce e la sua straordinaria qualità. "Sorridi Kenan, sei speciale!", il messaggio della Lega Serie A, a corredo di una bella foto che ritrae il giovane bianconero durante la sua esultanza. Guarda il post qui sotto.