Il futuro di Arek Milik è ormai lontano da Torino, ma non è da escludere che possa comunque continuare ad essere in Italia. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sull'attaccante polacco non ci sarebbe soltanto il forte interesse della Lazio, ma in queste ore sarebbe subentrata anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano.