Ieri tutti i riflettori (o quasi) si sono accesi su Paule Dusan, la coppia bianconera finora inedita a cui è bastato poco in allenamento per far sognare i tifosi. Nella "nuova"- che sarebbe semplicemente la Juve a pieno organico - c'è però un altro duo che promette scintille e che stuzzica la fantasia di Massimiliano: è quello composto da Angele Federico, un mix micidiale di talento e velocità che potrebbe spingere il tecnico livornese non solo a rispolverare ilma anche a scoprire il, già testato ieri alla Continassa.Come scrive Il Corriere dello Sport, anche in questo schema tattico i due possono infatti coesistere a supporto di una punta centrale, come ha avuto modo di capire Allegri che, nei vari esperimenti, ha provato anche Matiasal fianco del Fideo, così come la combinazione formata da quest'ultimo a destra, Chiesa a sinistra e Arekal centro nel 4-3-3, proprio come aveva immaginato in estate (con Vlahovic al posto del polacco). A cambiare gli equilibri, poi, può essere lo stesso Paul, che sta bene sia da mezzala nel 4-3-3 sia da centrale in una linea a quattro, ma addirittura alle spalle di una punta nel 3-5-1-1 come lo sperimentò Antonionel 2012-13. Starà ad Allegri, ora, trovare la soluzione più congeniale, magari già a partire da domenica...