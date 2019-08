La Juventus ha raffreddato da tempo i contatti con Milinkovic-Savic, ma non per questo il serbo ha smesso di essere un obiettivo per Nedved e Paratici. Come riporta La Gazzetta dello Sport però, dopo l'uscita di scena del Manchester United, spunta fuori un'altra pretendente per Milinkovic: l'Inter. Per i nerazzurri sarà quindi cruciale vendere Mauro Icardi, in un'operazione che preveda una cospicua parte cash da poter poi investire per il centrocampista della Lazio.