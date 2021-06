Nuova pretendente per Emil Audero, portiere della Sampdoria nel mirino della Juventus. Stando a quanto riporta il Secolo XIX, l'Inter vorrebbe puntare sull’estremo difensore blucerchiato come vice Handanovic, ovvero la stessa strategia del club bianconero per colmare il buco lasciato da Buffon, per il quale ci sono altri candidati. Il prezzo, però, sarebbe alto: Ferrero chiede non meno di 20 milioni di euro per Audero.