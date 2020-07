A -4 dalla Juventus. Nella testa di Gasperini c'è soprattutto quest'idea, insieme all'arrivo in Champions (per il secondo anno di fila): come racconta la classifica, l’Atalanta è a due punti dalla qualificazione aritmetica, in caso di vittoria si porterebbe momentaneamente al secondo posto e a-4 dalla Juventus. Che lunedì sfida la Lazio. Quindi, se può sperarci l'Inter, perché non potrebbe farlo la Dea? Intanto, la sfida è all'amico Juric, di cui Gasp ieri ha parlato così: "Una vita insieme. Dispiace per la squalifica, ci faremo una bella foto...".