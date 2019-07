Non solo Aaron Ramsey, Douglas Costa e Giorgio Chiellini, anche Sami Khedira non prenderà parte alla tournée in Asia con la squadra. Al via oggi, la spedizione asiatica, vedrà la presenza (la prima) di De Ligt, Rabiot e Demiral, ma non quella del neo acquisto gallese, così come saranno esclusi il brasiliano e il capitano. Voci che circolavano ormai da giorni per i primi due, mentre Chiellini si è dovuto fermare per via del solito problema al polpaccio. E a questa lista nelle ultime ore si è aggiunto anche Khedira. Il centrocampista tedesco sta smaltendo un intervento di pulizia al ginocchio destro a cui si era sottoposto a fine aprile. Come spiega Tuttosport, lui non ci sarà, mentre per Chiellini è ancora vivo il ballottaggio. Out anche Marko Pjaca, alle prese con il recupero post-crociato e con la ricerca di una nuova squadra.