Al coro di auguri per i 53 anni di Massimiliano Allegri si è aggiunto stamattina pure Sami Khedira, che ha fatto gli auguri all'ex allenatore della Juventus postando una storia su Instagram che li vede insieme in una foto di qualche anno fa. Erano gli anni dell'idillio tra il tedesco e il tecnico livornese, che ha puntato molto su di lui nella propria gestione. Oggi Khedira è in trattativa con la Juve per la rescissione, necessaria al club bianconero per sgravare il proprio bilancio dai 6 milioni a stagione che il 33enne mediano prende di stipendio.