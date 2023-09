Ormai archiviato - con pochi "botti" - il calciomercato in senso stretto, in casaè già il momento dei rinnovi, sia dei giovani che dei big. La priorità, al momento, sembra essere Federico, in scadenza nel 2025, ma la lista sul tavolo di Cristianoinclude anche altri giocatori come Wojciech Szczesny, Daniele Rugani, Federico Gatti, Samuel Iling-Junior e Adrien Rabiot, con quest'ultimo legato ai bianconeri solo fino al prossimo giugno, dopo l'inatteso prolungamento dei mesi scorsi, ma considerato ancora centrale per il progetto tecnico. A questi nomi, poi, La Gazzetta dello Sport ne aggiunge anche un altro, ovvero quello di Moise. Forse un po' a sorpresa, se si pensa che il classe 2000 non è considerato un titolare nemmeno per questa stagione, in cui finora non ha giocato neanche un minuto (anche a causa dei problemi fisici).- Stando alla rosea, la dirigenza bianconera potrebbe proporgli una, facendo leva sul suo forte senso di appartenenza al club in cui è cresciuto fino ad arrivare alla Prima squadra (pur con qualche parentesi altrove). Moise, da parte sua, si è già detto disponibile a parlarne: il suo contratto andrebbe a scadenza nel 2025, la proiezione punta il 2027. Quando ormai sarebbe potenzialmente vicino all'apice della carriera.