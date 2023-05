Buongiorno ragazzi



Anche Moise segue il trend di Tek pic.twitter.com/rZ57ljBzzV — JuventusFC (@juventusfc) May 10, 2023

La Juventus ha terminato da poco la sua seduta di allenamento odierna in vista della prima sfida contro Siviglia. C'è grande entusiasmo in tutto l'ambiente bianconero e lo si può vedere dal video postato pochi istanti fa sui canali ufficiali del club, con i calciatori bianconeri che entrano in campo divertiti e scherzando tra di loro. Ironico il saluto di Kean, che 'segue il trend' di Szczesny, imitandolo nel gesticolare in modo buffo con le mani e coinvolgendo in maniera diretta anche Paul Pogba, prima 'vittima' del portiere polacco. Di seguito il VIDEO.