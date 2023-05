Anche il presidente dellaGiovanniha voluto ricordare il 38° anniversario della tragedia dell', in cui persero la vita 39 tifosi dellache si erano recati a Bruxelles per assistere alla finale dicontro il Liverpool: "Oggi vorrei ricordare la strage dell'Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985....con la speranza che tragedie come quella non accadano più in futuro", il suo messaggio su Instagram.