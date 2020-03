Si pensa al Lione. In modo fisso, quasi intenso. Anche per vincere la noia. Del resto, oggi è martedì 17 marzo: sarebbe stato il giorno della verità per mille versi, ma è il giorno della quarantena forzata. E se a Nyon si proverà a fare chiarezza tra i calendari, la Juve sa benissimo che c'è prima da recuperare il risultato sfortunato di Lione. Magari con la grinta dimostrata contro l'Inter. 12 gare di campionato, sì, ma la chance di vivere un giugno devastante. 12-13 maggio chiudere gli ottavi; tra maggio e giugno gli eventuali quarti; 9-10 e 16-17 giugno possibili semifinali e... la finale il 4, oppure l'11 luglio.