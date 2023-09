Il mercato è concluso da pochi giorni ma alla Continassa la dirigenza della Juve continua a lavorare, soprattutto sui rinnovi. Oltre alla situazione di Pogba, di Szczesny e Rabiot , ci sono altri giocatori come Chiesa, Rugani, Gatti per cui il club si siederà in cerca di nuovi accordi. Senza dimenticare lo sguardo attento verso i giovani in rosa, come Huijsen e Yildiz. A tenere banco in casa bianconera però c'è il futuro diEcco perché, come riferisce calciomercato.com, all'interno del piano rinnovi in programma alla Continassa c'è un capitolo aperto e da approfondire prima che sia troppo tardi proprio riguardo l'esterno inglese. In estate ci sono già stati interessamenti, soprattutto dalla Premier League. Sema con una posizione di forza rispetto alla stessa Juve e con il rischio di perderlo a zero. Il club ha due strade, o rinnovare Iling o cederlo, anche se sarebbe difficile continuare a chiedere 25 milioni in caso mancasse un solo anno dalla scadenza del contratto.