La trattativa per Lukaku resta ancora in fase di stallo e la sensazione è che difficilmente l’affare possa andare in porto. Proprio per questo, anche altri club avrebbero iniziato a manifestare interesse per la situazione riguardante il gigante belga. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, anche gli inglesi del Tottenham starebbero pensando a Big Rom per rinforzare il reparto offensivo.