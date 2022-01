Si allunga la lista dei corteggiatori per Aurelien Tchouameni: come riporta Marca, oltre a Juventus e Chelsea, anche il Real Madrid punta il centrocampista del Monaco. Oggi il quotidiano in prima pagina racconta di un'offerta pronta da 60 milioni di euro. Questo il valore del giocatore, che si è distinto nelle ultime stagioni per una crescita incredibile, nel club e nella Francia.