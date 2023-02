Il nome di Dusan Vlahovic continua a restare un tema acceso in casa Juve, soprattutto in virtù di quello che sarà il futuro del serbo, appena rientrato dall'infortunio. Nelle settimane precedenti diversi club hanno mosso interesse nei suoi confronti e in queste ultime ore anche un altra big lo avrebbe messo sotto la lente di ingrandimento. Stando a quanto riportato da Affaritaliani.it, infatti, anche il Real Madrid starebbe pensando all'ex viola per la sessione di giugno.