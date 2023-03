In attesa di capire quello che sarà il destino di Dusan Vlahovic, i dirigenti bianconeri hanno già iniziato a guardarsi attorno per non farsi trovare impreparati di fronte ad un eventuale cessione del serbo. Uno dei nomi che da tempo circola nell'ambiente della Continassa è quello di Marcos Thuram, che sembra ormai certo del suo divorzio dal Monchengladbach. Sull'attaccante francese però c'è anche il forte interesse del Newcastle, intenzionato ad affondare il piede sull'acceleratore nella finestra del mercato estivo.