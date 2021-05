In una lotta serrata e di gruppo per la qualificazione alla prossima Champions League, come quella in cui è impegnata la Juventus, sono importantissimi anche gli scontri diretti, che determinano chi sta avanti in classifica in caso di arrivo a pari punti in Serie A. La Juve arrivava alla partita di questa sera all'Allianz Stadium forte della vittoria per 3-1 nell'andata di San Siro. Ebbene, vincendo addirittura 3-0 il Milan è passato in vantaggio sui bianconeri negli scontri diretti!



Ora la squadra di Pirlo si vede indietro negli scontri diretti rispetto al Milan e all'Atalanta. Col Napoli, ricordiamo, la situazione è di parità dunque nel caso si considera la differenza reti complessiva, che al momento recita +6 del Napoli sulla Juve.



L'impressione è che la Juve, in questa bagarre per tre posti Champions, dovrà necessariamente arrivare con almeno un punto in più sulle rivali, senza poter contare su arrivi a pari punti.