Le gare di precampionato in casa Juve hanno portato grandi sorprese, tra le quali anche il ritorno di Kaio Jorge. Il brasiliano si è presentato con una tripletta nella sfida contro la Next Gen e questo è bastato a smuovere i piani di diversi club, che ora si mostrano interessati all'ex Santos. Da tempo, infatti, è forte l'interesse del Frosinone, che in queste ore ha visto entrare in scena anche il Cagliari. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, i ciociari restano comunque in vantaggio nella trattativa.