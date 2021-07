Non solo la questione Messi, il Barcellona resta attento a tutto il mercato e vuole rinforzare in particolare la difesa, soprattutto con Samuel Umtiti e Clement Lenglet sul mercato. Uno dei nomi emersi nei giorni scorsi, scrive il Mundo Deportivo, è quello di Cristian. Il difensore dell'Atalanta piace molto anche al Tottenham, ma è legato ancora alla Juventus, a cui il club bergamasco dovrà pagare il riscatto da 16 milioni (20 complessivi). Il Barça vorrebbe prenderlo, ma contempla l'arrivo solo in prestito, perché ad oggi non è possibile fare nessun investimento. Affare complicato.