Non solo c'è solo laa dover fare i conti con scelte arbitrali discutibili. Anche ilieri sera, nel match dicontro ilterminato 2-2, ha protestato per un rigore non concesso dopo un fallo di mano di. Queste le parole diin conferenza stampa: "Ho detto all'arbitro che era rigore. Molto chiaro. È un rigore grosso come una cattedrale. Non era in una posizione naturale, l'arbitro mi ha detto che lo era, ma per me è molto chiaro. Non so cosa fare per avere un rigore per fallo di mano, è successo anche a Milano con l'. E dicono di averlo verificato, mi sembra incredibile".