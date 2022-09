Di giorno in giorno, di partita in partita, aumenta sempre di più l'entusiasmo nei confronti di Fabio, che anche nel match traha strappato applausi. Anche la stampa, quest'oggi, è risultata concorde nel riconoscere l'ottima prestazione del centrocampista classe 2003, al punto da non risparmiargli complimenti nelle edizioni odierne dei giornali.7 il voto attribuitogli da La Gazzetta dello Sport ("Sempre più centrale nella Juve: sostanza, visione di gioco e raffinatezze.è costretto al giallo per fermarlo, il top è la palla che confeziona per il 2-0"), mentre Tuttosport non esita a premiarlo con un 8 ("Recupera palloni, altri ne controlla con classe e li smista con intelligenza. E rapidità. Porta Bastoni al giallo, poi Holm. Altra presenza da veterano, e anche un po’ da venerato. Si gode una ovazione prima di un cambio annunciato ma che in realtà non ci sarà").A metà strada con un 7.5 Il Corriere dello Sport, che scrive: "Gioca sempre in verticale, sdoppiandosi da mezzala e trequartista, e fa sempre la scelta più redditizia e funzionale allo sviluppo del gioco. Mette il sigillo con l'assist per il raddoppio di". Stesso voto per noi de ilBianconero.com, che lo abbiamo incoronato: "Il migliore, ancora una volta. E ancora una volta per distacco. In questo, ha ragione: non chiamatelo più 'giovane', è un alibi di cui Fabio non ha più bisogno. L'assist nel finale è un gioiellino".