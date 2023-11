Una notizia che ha colpito i tifosi e ha suscitato leggere preoccupazione: il talentuoso difensore olandese,, sarà costretto a non partecipare alle prossime partite della Nazionale a causa di un mal di schiena. La notizia è stata confermata dai medici della squadra, che hanno consigliato al giocatore di dedicare il tempo necessario per recuperare completamente. L'obiettivo è riavere il classe 2005 per la sfida contro l'Inter, per la quale Alex Sandro recupererà. Più complicato il rientro di Danilo.