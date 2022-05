Chiesa e Kaio Jorge, poi McKennie e De Sciglio. Era un treno affollato, il Frecciarossa di questa mattina partito da Torino. Per la felicità di tanti giovani - e meno - tifosi, sul treno sono arrivati anche gli indisponibili per il match di questa sera, in rigorosa tenuta bianca da viaggio.



LA DECISIONE - La scelta è stata di Allegri, già annunciata ieri in conferenza stampa: "Li ho convocati tutti, ci saranno anche gli infortunati per dare una mano alla squadra in un momento importante". E quel momento importante dista solo qualche ora, ore che ci separano da una finale che assomiglia a un verdetto: finirà senza titoli, la stagione della Juventus? Intanto, Allegri chiama tutti a raccolta. E non è poco.