Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Lo Sport, l'ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è stato l'episodio più contestato nella sfida di ieri tra Inter e Juve.'Gli arbitri ci hanno detto che se il braccio viene alzato si prende fallo, se il braccio è nella posizione corretta non c'è fallo. Bisogna aver fiducia di chi sta al VAR e di chi deve prendere posizione. Se lo rivedi 100 volte non capisci se è fallo di mano o no. Chi ha deciso, ha preso questa decisione. Ma finché non ci sarà fiducia nei confronti di chi arbitra, ci saranno sempre queste polemiche'.